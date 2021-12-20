В Австралии домашних кошек "прировняли к собакам": местные власти готовят закон о выгуле

В Австралии фактически хотят запретить домашним кошкам находиться на улице, если они не на поводке у хозяина. Запланированные изменения в законах города Фримантла, Западная Австралия, приведут к тому, что животным из семейства кошачьих будет запрещено свободно находиться на всех территориях, принадлежащих муниципалитету, включая дороги, обочины и заросли кустарников. Выгуливать кошек можно будет исключительно, как собак – на поводке, сообщает Sky News.

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Члены местного совета проголосовали за одобрение предложений, внесенных советником Адином Лангом, на том основании, что это защитит дикую природу и устранит риск столкновения кошек с машинами.

"Наши бушленды и многие из наших садов на окраинах, которые служат убежищем для диких австралийских эндемичных животных, нуждаются в защите от кошек. Речь идет о защите нашей дикой природы, а также о том, чтобы уберечь кошек от столкновений с машинами", - сказал Ланг.

В свою очередь председатель рабочей группы Том Хаттон представил совету Фримантла доклад о том, почему владельцы кошек должны держать кошек дома или выгуливать на поводке.

"Есть две веские причины держать кошку дома. Во-первых, - это влияние, которое домашние кошки, гуляющие сами по себе, оказывает на городскую дикую природу. Во-вторых, наука утверждает, что домашние кошки, которым не разрешают свободно гулять по городу, живут намного дольше и намного здоровее. Городские кошки убивают в 30 раз больше диких животных, чем природные австралийские хищники", - говорится в докладе.

Измененный местный закон об управлении кошками будет направлен на расширение запретных для кошек зон за пределами домов или закрытых дворов, чтобы расширить убежища для диких животных, такие как сады на окраинах, уличные кустарники в черте города и уличные деревья.

Должностные лица сейчас составляют проект предложенной поправки, после чего местный совет решит, следует ли публиковать отзывы общественности в течение как минимум шести недель.

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