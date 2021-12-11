Лучший друг по гороскопу: как выбрать питомца по знаку Зодиака

Всегда не легко решить, какое животное завести, особенно, если отсутствует предыдущий опыт. В этом нелегком деле окажет неоценимую помощь гороскоп. Ведь каждое животное, как и каждый знак, имеет свой характер. и важно, чтобы они были совместимы.

О том, как выбрать домашнее животное по гороскопу, рассказал "НВ".

Овен

Овнам лучше заводить хорьков или бордер-колли. Ведь представители этого знака очень энергичны и им нужно такое же активное животное.

Телец

Представители этого знака спешить не любят, ценят комфорт и спокойствие. Им подойдут животные, живущие в таком же расслабленном ритме. Например, черепахи или хомячки.

Близнецы

Близнецы сами болтливы и питомец им нужен говорящий - к примеру, попугай. Так чтобы было с кем словом перемолвиться. Или, если хозяин не чурается нагрузок, парсон-рассел-терьер. Эти собаки активны, игривы и смелы - отличный партнер для прогулок.

Читай также: Собачий гороскоп: как знак Зодиака влияет на характер питомца

Рак

Раки, как известно очень ценят домашний уют и очень эмоциональны. Поэтому им отлично подойдут уютные морские свинки или гималайские кошки, которые прекрасно чувствуют настроение хозяина.

Лев

Представители этого знака любят роскошь и красивые вещи. Бенгальские коты - сами наполовину дикие и тоже любят быть в центре внимания. Другим вариантов животного для львиного дома может быть песчанка. Она, как кусочек пустыни, которая так мила сердцу настоящего льва.

Дева

Этому знаку отлично подойдет порода борзых собак хорти. Они изящны, легки и красивы. Но, что самое главное, опрятные и любящие порядок. А если уж совсем хочется чистоты и спокойствия - заведите рыбок. И красиво, и чисто, и успокаивает, позволяет сосредоточиться.

Весы

Представители этого знака любят все красивое, милое, связанное с любовью. Так что естественный выбор для них - это кролик. Или пара неразлучников. Которые воплощают в себе все эти качества - они яркие, красивые и романтичные.

Скорпион

Сами опасные и страстные, Скорпионы оценят в виде домашнего питомца змею. Ее опасная красота придется им по душе. Если же для дома вам нужно что-то более спокойное - выберите шиншиллу. У них есть свой характер, но если с ними подружиться, то они будут очень преданными питомцами.

Стрелец

Этому знаку нужен такой же активный и авантюрный питомец, как и он сам. Австралийская овчарка будет отличным выбором. Если же вы не можете уделять питомцу много времени - возьмите взрослого кота. Например, посетите приют и выберите животное там. Он будет любить вас и не сильно заскучает, пока вас нет.

Козерог

Этому знаку нужен питомец, способный проводить много времени наедине. Например, кролик. А когда вы придете домой, он будет радовать глаз и дарить приятные тактильные ощущения. Тем, у кого есть время для активных прогулок, прекрасно подойдет собака. Козерогу нужен умный питомец, такой как лабрадор.

Водолей

Водолеям нужны умные и сообразительные питомцы. Приглядитесь к кореллам. Они умные и самодостаточные птицы. Или же декоративным свинкам. Вот кто сообразительный, любознательный и милый.

Рыбы

Вы уже догадались, да? Конечно, Рыбам будет комфортно с рыбами! А как же еще? Но, помимо того, им стоит присмотреться к мейн-кунам. Они независимы, не требуют постоянного внимания хозяина и чувствуют его настроение.

Ранее Realist.online рассказывал, как выбрать подарок, ориентируясь на знак Зодиака.